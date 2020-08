Champions League, dove vedere Lipsia Atletico Madrid: streaming gratis e diretta TV

Dove vedere Lipsia Atletico Madrid, presentazione del match. Alle ore 21 di giovedì 13 agosto allo stadio ‘Josè Alvalade’ di Lisbona (a porte chiuse) si affronteranno il Lipsia di Julian Nagelsmann e l’Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone, il match è valido per i quarti di finale della Champions League e si giocheranno in gara secca proprio in Portogallo in quella che è stata ribattezzata la finale eight di questa edizione particolare del massimo trofeo continentale per club. I tedeschi possono essere una vera e propria mina vagante in questo torneo e negli ottavi di finale hanno eliminato nel doppio confronto il Tottenham vincendo 0-1 a Londra all’andata e ripetersi al ritorno con un secco 3-0 in Germania. I ‘colchoneros’ d’altro canto vogliono andare fino in fondo in questa Champions dopo aver eliminato agli ottavi di finale i campioni in carica del Liverpool vincendo 1-0 al ‘Wanda Metropolitano’ all’andata ed espugnare ‘Anfield’ al ritorno con un bel 2-3 in rimonta ai tempi supplementari. La vincente di questo confronto affronterà in semifinale il prossimo 18 agosto la vincente tra Atalanta e Psg. Lipsia-Atletico Madrid sarà arbitrata dal polacco Szymon Marciniak.

Dove vedere Lipsia Atletico Madrid in tv e streaming