Champions League, Juventus-Lione: le probabili formazioni

La Juventus, allenata da Maurizio Sarri, arriva alla resa dei conti. Dopo il nono scudetto consecutivo vinto, arriva il vero banco di prova per ogni allenatore che passa dal club bianconero, la Champions League. Per continuare a inseguire il sogno, la Juventus deve superare l’Olimpique Lione allenato dall’ex romanista Rudi Garcia. Si riparte dall‘1-0 per la squadra francese, maturato nel match di andata, nel febbraio scorso. Ecco di seguito le scelte dei due allenatori e le probabili formazioni.

Juventus-Lione: le scelte dei due allenatori

La Juventus non recupererà sicuramente al 100% Paulo Dybala, che è stato convocato ma si accomoderà in panchina con la possibilità di vederlo in campo nello spezzone finale di partita. Dopo tanto tempo, ritroveremo Cuadrado a destra in versione ala, che affiancherà Higuain e Cristiano Ronaldo. A centrocampo ritorna Pjanic in cabina di regia, Bentancur a destra e Rabiot a sinistra. In difesa ci sarà quindi Danilo sulla destra, con Alex Sandro a sinistra e la coppia De Ligt – Bonucci al centro.

Per i francesi, difesa a tre per proteggere la porta di Lopes. A centrocampo troviamo due esterni a tutta fascia come Dubois e Cornet, accompagnati da Caqueret, Aouar e Guimaraes. Rispetto alla sfida di andata torna Depay, in compagnia di Dembélé.

Le probabili formazioni di Juventus-Lione

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Cuadrado, Higuain, Ronaldo.

LIONE (3-5-2): Lopes; Denayer, Marcelo, Marçal; Dubois, Caqueret, Guimaraes, Aouar, Cornet; Depay, Dembélé.