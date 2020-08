E’ una finale anticipata quella che andranno ad affrontare Barcellona e Bayern Monaco questo venerdì in Champions League. Un quarto di finale di sola andata tra due squadre spettacolari, anche se reduci da stagioni molto differenti a livello di rendimento. I catalani hanno chinato il campo in Liga al Real Madrid di Zinedine Zidane, crollando nel post-lockdown e lasciando via libera alle merengues per il titolo. Una stagione complessa quella del Barcellona, caratterizzata dal cambio in panchina Valverde-Setien. Il passaggio di consegne non ha portato i frutti sperati e lo spogliatoio non ha mai apprezzato la filosofia del nuovo allenatore Setien. L’unico modo per riscattarsi è dunque trionfare in Champions League.

Messi e compagni ci credono ma sulla loro strada troveranno davanti a se un Bayern Monaco agguerrito e assetato di vittoria. I bavaresi stanno disputando una stagione coi fiocchi, trascinati dal loro bomber Robert Lewandowski. Capocannoniere in Champions League con 13 reti. Spettacolo dunque assicurato. In questo articolo vi daremo tutte le informazioni su dove vedere Barcellona Bayern Monaco in streaming e diretta tv il prossimo venerdì.

Dove vedere Barcellona Bayern Monaco in diretta tv

Il quarto di finale di Champions League, Barcellona-Bayern Monaco in programma venerdì alle ore 21, sarà trasmessa in diretta tv su Sky. Piattaforma che detiene i diritti della UEFA Champions League. Il match sarà visibile in esclusiva sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Football (203 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite).

Dove vedere Barcellona Bayern Monaco in streaming

Per coloro che vogliano vedere il match in streaming, Sky mette a disposizione degli abbonati l’applicazione Sky GO. Facilissima da scaricare, Sky GO vi permetterà di vedere il match in qualsiasi momento della giornata tramite il proprio dispositivo tablet, smartphone, pc e notebook. La partita sarà disponibile pure sulla streaming tv di Sky, NOW TV. Buona visione!