Dove vedere Bayern Monaco Chelsea streaming e diretta tv Champions League

Champions League, ecco dove vedere Bayern Monaco Chelsea in streaming e in tv.

Questa sera vanno in scena gli ultimi due ottavi di finale di Champions League e tra questi c’è Bayern Monaco – Chelsea. La gara d’andata si concluse con un netto 3-0 in favore del Bayern, grazie alla doppietta di Gnabry e il gol di Lewandowski.

Alla ripresa dei campionati europei, il Bayern ha vinto tutte le partite e ha conquistato l’ennesimo scudetto della sua storia, mentre il Chelsea è riuscito a chiudere al terzo posto in classifica e si è qualificato alla prossima Champions League.

Dove vedere Bayern Monaco Chelsea: orario e canale tv

La sfida tra Bayern e Chelsea si giocherà questa sera alle ore 21 all’Allianz Arena. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky a partire dalle ore 20 con il prepartita su Sky Sport 253. La diretta del match sarà trasmessa invece su Sky Sport Football (canale 203 satellite) a partire dalle ore 20:55.

Dove vedere Bayern Monaco Chelsea in streaming

Inoltre, il match Bayern Monaco – Chelsea sarà possibile seguirlo anche in streaming sul vostro smartphone, pc o tablet sulla piattaforma Sky Go o acquistando il pacchetto Sport sulla piattaforma Now Tv, il servizio live e on demand di Sky.