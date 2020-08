Dove vedere Inter Rennes Youth League in tv e streaming

L’Inter sfida il Rennes nel match degli Ottavi di Finale di UEFA Youth League: tutto sulla gara, dalla presentazione del match a dove vedere Inter Rennes Youth League in streaming gratis e diretta Tv su Canale 20 e sportmediaset.it.

La UEFA Youth League si prepara a ripartire dopo lo stop forzato a seguito dell’emergenza Coronavirus, con la formula della Final Eight. In campo anche l’Inter, protagonista degli ottavi di finale della competizione nella sfida contro il Rennes. Nella gara prevista tra i nerazzurri e i francesi era stata la stessa Inter a rifiutarsi di scendere in campo per questioni di sicurezza, prima ancora che l’incontro fosse rimandato.

Data la situazione senza precedenti, la UEFA ha deciso di riammettere il club nerazzurro nella competizione. La formazione di Armando Madonna potrà così scendere in campo per giocarsi l’accesso al turno successivo della manifestazione. In questa pagina tutte le informazioni sul match Inter Rennes Youth League: dalle notizie sulle probabili formazioni a come seguire il match in tv e streaming gratis su Canale 20.



Inter Rennes Youth League: Canale Tv e diretta Streaming

Partita: Inter Rennes

Data: 16 agosto 2020

Orario: 15.00

Canale tv: Canale 20

Streaming: Mediaset Play

Dove vedere Inter Rennes Youth League in diretta tv e streaming

Tutte le sfide di UEFA Youth League saranno trasmesse in diretta e in chiaro sulle reti Mediaset. Nello specifico, gli incontri saranno visibili sul canale 20 e, per quanto riguarda le italiane, se queste dovessero superare il turno, nei quarti andremmo ad assistere a un entusiasmante derby d’Italia.

Per chi non potesse guardare gli incontri in televisione, sarà disponibile anche la diretta streaming grazie a Mediaset Play, servizio dell’emittente di Cologno Monzese accessibile tramite app su smartphone e tablet e da PC, al sito dedicato. Infine è possibile seguire l’incontro Inter Rennes Youth League anche tramite il sito sportmediaset.it: basterà infatti collegarsi al sito per seguire gratuitamente entrambi i match nei rispettivi orari.