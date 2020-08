Dove vedere Manchester City Real Madrid in streaming e diretta tv, ottavi Champions League

Ci siamo. E l’ora della verità per il Manchester City di Pep Guardiola. Il tecnico catalano affronterà i suoi acerrimi “nemici” ai tempi del Barcellona, il Real Madrid, nell’ottavo di finale di ritorno in Champions League. Nel match d’andata, gli Sky Blues avevano trionfato per 2-1, trascinati da un super De Bruyne. Oggetto del desiderio delle merengues oramai da molti anni.

La squadra di Zidane nonostante la sconfitta nel match d’andata al Bernabeu, giocherà più tranquilla questo ottavo di ritorno, avendo conquistato la Liga recentemente dopo una cavalcata di 10 vittorie consecutive e un pareggio. Nessuno avrebbe scommesso sulla vittoria della Casa Blanca, squadra sperimentale e formata da tanti giovani e calciatori a fine carriera. Il match dunque si preannuncia avvincente e per niente scontato. Tra le fila del City, assenti Aguero e Mendy ma l’assenza più pesante della serata sarà quella del capitano del Real, Sergio Ramos. Oltre a lui, i campioni di Spagna dovranno fare a meno di Bale e Mariano Diaz. Il match è in programma venerdì alle ore 21. In questo articolo vi daremo tutte le informazioni su dove vedere Manchester City-Real Madrid in streaming e diretta tv.

Manchester City-Real Madrid, dove vederla in diretta tv

L’ottavo di finale di Champions League, Manchester City-Real Madrid, sarà trasmesso in diretta tv su Sky, piattaforma che detiene i diritti in esclusiva della competizione. ll match sarà visibile sui canali Sky Sport (numero 253 del satellite) e su Sky Sport Football (203 del satellite), oltre che all’interno di Diretta Gol (canali 205 e 251).

Manchester City-Real Madrid, dove vederla in streaming

Per coloro che vogliano vedere il match in streaming, Sky mette a disposizione l’applicazione Sky Go. Facilissima da scaricare sui propri dispositivi smartphone, tablet, pc e notebook, Sky Go permette di seguire il match in qualunque momento della giornata direttamente dal proprio dispositivo. Il match sarà visibile anche attraverso la streaming tv di Sky, NOW TV, acquistando il relativo pacchetto. Buona visione!