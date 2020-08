Inter, con la Semifinale arriva un altro ‘regalo’: ecco la bella notizia per i nerazzurri per la prossima Champions League…

L’Inter di Antonio Conte con un’ottima prestazione ha battuto per 2-1 il Bayer Leverkusen ai quarti di finale di Europa League, accedendo alle semifinali dell’ambita competizione calcistica europea. Grande soddisfazione in casa nerazzurra per un Inter che, dopo aver terminato il campionato nazionale al secondo posto a solo un punto di distanza dalla Juventus, trova una semifinale europea che mancava dal 2010, la stagione del ‘triplete’ in cui i nerazzurri vinsero tutto ciò che c’era da vincere. Ad attendere i nerazzurri in semifinale ci sarà la vincente tra Shakhtar e Basilea, due tra le squadre rivelazione di questa Europa League.

Inter, con la Semifinale di Europa League arriva la ‘terza fascia’ alla prossima Champions League

Con la vittoria ottenuta in casa del Bayer Leverkusen, l’Inter non ha guadagnato solo il pass alle semifinali di Europa League ma anche si è assicurata la terza fascia nel prossimo sorteggio per la fase a gironi della Champions League. Secondo quanto riportato su Calcio & Finanza, anche in caso di sconfitta nelle semifinali di Europa League, l’Inter entrerebbe di diritto in terza fascia nei prossimi sorteggi di Champions League, a discapito della Lazio.

In caso di vittoria finale dell’Europa League invece, l’Inter entrerà di diritto in prima fascia nei prossimi sorteggi della massima competizione calcistica europea.