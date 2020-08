La domanda provocatoria di Ziliani su CR7: “L’Uefa non lo inserisce nemmeno tra i 23 più bravi della Champions (…) a voi che pensieri vengono?”

Dopo una stagione in cui è stata guidata da Maurizio Sarri, la Juventus è pronta a ripartire da Andrea Pirlo che sembra avere come fulcro della propria idea di gioco proprio quel Cristiano Ronaldo che, ai nastri di partenza di questa nuova stagione, è apparso molto carico e determinato. Cristiano Ronaldo con un video pubblicato su Instagram infatti, ha subito caricato l’ambiente bianconero in vista della prossima stagione: “Mentre mi sto preparando per la mia terza stagione in bianconero, il mio spirito e la mia ambizione sono più alti che mai. Obiettivi. Vittorie. Impegno. Dedizione. Professionalità. Con tutte le mie forze e con il prezioso aiuto dei miei compagni e di tutto lo staff Juventus, lavoriamo ancora una volta per conquistare l’Italia, l’Europa e il Mondo!”

Nonostante le 37 reti e i 5 assist stagionali, il fenomeno portoghese, nella scorsa stagione, non è riuscito a portare la Juventus oltre gli Ottavi di Finale di Champions League, attirando su di sé le critiche di alcuni tifosi e addetti ai lavori.

La domanda provocatoria di Ziliani su CR7

Il giornalista Paolo Ziliani attraverso il proprio profilo twitter, ha rilasciato un post con una domanda provocatoria riguardante Cristiano Ronaldo.

Paolo Ziliani sul proprio profilo twitter, ha condiviso il seguente post: “RISPONDETE VOI. Se per un anno ci parlano di CR7 miglior giocatore del pianeta e poi scopriamo che l’UEFA non lo inserisce nemmeno tra i 23 più bravi giocatori della Champions League, dove troviamo persino Angelino, a voi che pensieri vengono?“.