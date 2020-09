Sorteggi Champions League Europa League 2020/2021: ufficializzate date e sede dell’evento

La UEFA ha comunicato le date e la sede ufficiale dell’evento per quanto riguarda i sorteggi Champions League Europa League 2020/2021. Inizialmente, la cerimonia doveva svolgersi ad Atene ma, nonostante l’efficace gestione della pandemia Covid-19, le autorità greche (insieme alla stessa UEFA) hanno preferito evitare di organizzare un evento di tale portata, mettendo al primo posto la salute pubblica. Ecco che allora si tornerà a Nyon, in Svizzera, sede storica delle cerimonie UEFA. L’evento si svolgerà a porte chiuse: non sarà consentita la presenza della stampa e nemmeno quella dei rappresentanti dei club.

Durante i sorteggi della fase a gironi delle due competizioni europee, verranno premiati anche i migliori giocatori e allenatori della scorsa edizione.

Date sorteggi Champions League Europa League 2020/2021

Sorteggio fase a girone UEFA Champions League 2020/2021 e premi 2019/2020 – Giovedì 01/10/2020 ore 18.00

Sorteggio fase a girone UEFA Europa League 2020/2021 e premio Giocatore della stagione della UEFA Europa League 2019/2020 – Venerdì 02/10/2020 ore 13.00

Dove vedere sorteggi Champions League Europa League 2020/2021

I sorteggi di Champions ed Europa League 2020/2021 saranno trasmessi in diretta e in esclusiva su Sky, sui canali Sky Sport. Inoltre, sarà possibile seguire i sorteggi anche in streaming sul vostro smartphone, pc o tablet tramite l’applicazione Sky Go oppure acquistando il pacchetto Sport su Now Tv, il servizio di streaming on-demand e live di Sky.