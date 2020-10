A pieno controllo dell’Atalanta con tanto di chiavi dell’intero reparto offensivo. Duvan Zapata e Luis Muriel sono una coppia assolutamente perfetta sotto tutti i punti di vista: dove qualità e quantità (tanta vista la fame di entrambi) non mancano mai. La Colombia ormai è diventata una Nazione che, calcisticamente parlando, con la stessa Atalanta ci va a passeggio da ben tre anni. Un binomio di fatti dove la Dea con loro sogna in grande senza tanti giri di parole: non solo in Italia (campionato aperto con tre vittorie e una sconfitta), ma anche in Champions League. Dall’inizio alla fine della partita.

La coppia colombiana che esalta l’Atalanta: il duo Zapata-Muriel colpisce ancora – Ieri sera contro il Midtjylland, Gasperini ha deciso fin da subito di schierare entrambi i colombiani: una certezza offensiva delle prime giornate di campionato di questa Dea 2.0. Sia Zapata che Muriel non deludono le aspettative: il primo fa un grande lavoro puntando molto sulla sua fisicità, il secondo da qualità, corsa, apertura degli spazi e velocità. Il goal è nell’aria sia per il numero 91 atalantino che per la sua spalla, e la promozione a voti alti è inevitabile. Che coppia quella nerazzurra, in attesa di nuove sfide da affrontare.