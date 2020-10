Calendario Lazio Champions League: date e orari dei sei match

Ieri pomeriggio a Nyon (Svizzera) sono stati effettuati i sorteggi della fase a gironi della Champions League che ha visto tra le trentadue protagoniste anche la Lazio di Simone Inzaghi che dopo tredici anni di assenza parteciperà alla massima competizione europea.

L’urna per i biancocelesti non è stata malvagia visto che sono stati pescati i russi dello Zenit San Pietroburgo, che tra le squadre di prima fascia era quello meno forte, i tedeschi del Borussia Dortmund e i belgi del Bruges. Ricordiamo che si qualificheranno agli ottavi di finale le prime due degli otto raggruppamenti, con la terza che invece andrà a disputare i sedicesimi di finale di Europa League. Dunque per la Lazio le possibilità di passare il turno ci sono tutte anche perchè dopo la sosta il tecnico Inzaghi potrà contare su tutti nuovi acquisti e avere la possibilità di fare più rotazioni.

Per quanto riguarda il calendario della competizione, l’esordio sarà contro i tedeschi del Borussia Dortmund allo stadio Olimpico, che sarà teatro anche dell’ultima giornata quando arriveranno i belgi del Bruges l’8 dicembre.

Calendario Lazio Champions League: le sei giornate

20/10: ore 21 – Lazio-Borussia Dortmund

28/10: ore 21 – Club Brugge-Lazio

04/11: ore 18.55 – Zenit-Lazio

24/11: ore 21 – Lazio-Zenit

02/12: ore 21 – Borussia Dortmund-Lazio

08/12: ore 18.55 – Lazio-Club Brugge