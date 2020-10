Atalanta-Ajax probabili formazioni: scontro diretto per l’alta classifica – Uno dei paragoni che ha fatto sognare i più grandi appassionati di calcio: due squadre risaltate da quel calcio offensivo che regala entusiasmo e vittorie. I nerazzurri sono stati paragonati agli olandesi più volte, e il destino ha premiato questo piccolo aspetto in uno dei palcoscenici più importanti come la Champions League. C’è tanta voglia di dimostrare il proprio valore, soprattutto per fare un passo importante nel girone, ma non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo quelle che sono le probabili formazioni del match.

Atalanta-Ajax probabili formazioni

L’Atalanta di Gasperini scenderà in campo con la formazione migliore possibile: 3-4-1-2 con Gomez a sostegno di Luis Muriel (a riposo durante la sfida casalinga contro la Sampdoria) e Zapata. Pasalic verrà affiancato a Remo Freuler; Gosens e Hateboer senza mezzi termini sulle fasce. Fiducia a Romero vista l’ottima prestazione in Danimarca. L’Ajax puterà ad attaccare con un 4-3-3 offensivo: Neres, Traoré e Tadic in attacco, centrocampo di qualità e quantità con Gravenberch, Klaassen e Blind, difesa dove Tagliafico darà rapidità mentre il duo Schuurs-Martìnez cercherà di mantenere la retroguardia solida

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Pasalic, Gosens; Gomez; Muriel, D. Zapata. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Ajax (4-3-3): Onana; Mazraoui, Schuurs, Lisandro Martínez, Tagliafico; Gravenberch, Klaassen, Blind; Neres, L. Traoré, Tadic. Allenatore: Erik ten Hag.