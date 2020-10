Champions League, Atalanta-Ajax streaming: dove vedere il match

Atalanta-Ajax streaming, la presentazione del match: la storia s’incrocia in Europa. Uno dei paragoni che ha fatto sognare i più grandi appassionati di calcio: due squadre risaltate da quel calcio offensivo che regala entusiasmo e vittorie. I nerazzurri sono stati paragonati agli olandesi più volte, e il destino ha premiato questo piccolo aspetto in uno dei palcoscenici più importanti come la Champions League (un vero peccato affrontare la gara a porte chiuse). Si prospetta sicuramente una grande battaglia calcistica, ma non perdiamoci in chiacchiere ma anzi andiamo a scoprire dove vedere Atalanta-Ajax streaming e in diretta tv.

Dove vedere Atalanta-Ajax streaming e in tv: tutti i dettagli

Il match Atalanta-Ajax in programma al Gewiss Stadium di Bergamo martedì alle ore 21:00, sarà visibile su Sky in cui canali di riferimento saranno Sky Sport Uno HD (canale 201 del decoder Sky, 112 e 382 del digitale terrestre) e Sky Sport HD (canale 252 del decoder Sky), con diretta pre-partita. E poi ampio pre e post partita in studio con commenti a caldo ed interviste ai protagonisti. Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione in streaming tramite il servizio Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento.