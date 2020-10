Champions League, dove vedere Borussia M’Gladbach Real Madrid: streaming e diretta TV in chiaro?

Dove vedere Borussia M’Gladbach Real Madrid, presentazione del match. Alle ore 21 di questa sera al ‘Borussia Park’ il Borussia M’Gladbach del tecnico Marco Rose ospiterà il Real Madrid di Zinedine Zidane, il match è valido per la seconda giornata del girone B di Champions League.

Nella prima giornata di questo girone, il ‘Gladbach ha pareggio per 2-2 a ‘San Siro’ contro l’Inter, mentre le ‘merengues’ hanno perso clamorosamente per 2-3 contro lo Shakhtar Donetsk nel match giocato al centro sportivo ‘Alfredo Di Stefano’ a Valdevebas. I tedeschi in Bundesliga hanno 8 punti dopo 5 giornate di campionato con 2 vittorie, 2 pareggi ed 1 sconfitta e sono reduci dalla vittoria esterna per 2-3 sul campo del Mainz. Il Real Madrid, invece, è secondo in classifica con 13 punti con una gara in meno ed è reduce dalla vittoria per 1-3 nel ‘Classico’ contro il Barcellona al ‘Camp Nou’.

Borussia M’Gladbach-Real Madrid sarà diretta dall’israeliano Orel Grinfeld, coaudiuvato dai connazionali Roy Hassan e Idan Yarkoni, mentre il quarto uomo sarà il portoghese João Pinheiro. Var ed Avar saranno rispettivamente gli israeliani Gal Leibovitz e Roi Reinshreiber.

Le probabili formazioni di Borussia M’Gladbach-Real Madrid



Borussia M’Gladbach (4-2-3-1): Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini; Kramer, Neuhaus; Hofmman, Embolo, Thuram; Pléa. All: Rose.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Nacho, Varane, Ramos, Mendy; Valverde, Casemiro, Kross; Asensio, Benzema, Vinícius Jr. All: Zidane.

Dove vedere Borussia M’Gladbach Real Madrid in tv e streaming

Dove vedere Borussia M’Gladbach Real Madrid in tv e streaming. Il match Borussia M’Gladbach Real Madrid, valevole per la 2.a giornata del Gruppo B di Champions League, sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Football (canale 203 del satellite), mentre per chi non avesse la possibilità di guardare questo match di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv.