Champions League, dove vedere Chelsea-Siviglia: streaming e diretta tv

Questa sera alle ore 21 allo Stamford Bridge di Londra si disputerà il match Chelsea-Siviglia, valevole per la prima giornata del girone E della Champions League 2020-21, mentre nell’altra gara del raggruppamento si sfideranno in contemporanea Rennes-Krasnodar.

Le due squadre sono le vere favorite di questo girone l’incontro odierno sarà molto importante per la leadership; i londinesi del tecnico Frank Lampard in Premier League hanno ottenuto otto punti nelle prime cinque giornate e sabato non sono andati oltre il pareggio (3-3) interno contro il Southampton, facendosi raggiungere dal danese Vestergaard al 92′.

Gli andalusi dell’allenatore Julen Lopetegui invece nelle quattro partite di Liga (due match da recuperare) hanno fatto sette punti anche se nell’ultimo turno è arrivata la prima sconfitta stagionale per 1-0 sul campo del Granada (Herrera all’82’); ricordiamo che gli spagnoli sono campioni uscenti dell’Europa League e lo scorso mese hanno perso la finale di Supercoppa Europea per mano del Bayern Monaco (2-1 il finale dopo i supplementari). Nel prossimo turno che si giocherà mercoledì 28 ottobre il Siviglia ospiterà il Rennes, mentre il Chelsea sarà impegnato in Russia contro il Krasnodar.

Nessun precedente tra le due squadre che dunque si incontreranno per la prima volta e saranno arbitrate dall’italiano Davide Massa della sezione AIA di Imperia coadiuvato dagli assistenti Alassio e Tegoni, quarto uomo Calvarese; al VAR e AVAR rispettivamente Di Bello e Mariani.

Queste le probabili formazioni:

CHELSEA (4-2-3-1): Kepa; James, Thiago Silva, Zouma, Chilwell; Kovacic (Kanté), Jorginho; Mount, Havertz, Pulisic; Werner.

SIVIGLIA (4-3-3): Bounou; Navas, Rekik, Carlos, Acuna; Rakitic, Fernando, Jordan; Ocampos, De Jong, Suso.

Dove vedere Chelsea-Siviglia in tv e streaming

Il match tra Chelsea-Siviglia in programma questa sera con calcio d’inizio alle ore 21, sarà visibile su Sky Sport HD (ch. 254) con diretta a partire dalle ore 20.55; la telecronaca della gara sarà affidata a Paolo Ciarravano. Ricordiamo che l’incontro tra inglesi e spagnoli si potrà seguire anche attraverso la finestra “Diretta gol” sul canale 251.

Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione anche tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Inoltre il match di Stamford Bridge sarà trasmesso anche su Now Tv piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere le gare di Champions League attraverso l’acquisizione di un ticket. Questa opzione è disponibile anche per i non abbonati a Sky che possono registrarsi al servizio.