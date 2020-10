Champions League, dove vedere i sorteggi dei gironi in diretta tv e in streaming gratis

Oggi, giovedì 1 ottobre 2020 alle ore 17:00, è in programma a Ginevra il sorteggio della fase a gironi della Champions League 2020/21. Dopo le ultime qualificate nelle gare di spareggio, le squadre al via che proveranno ad alzare la Coppa dalle grandi orecchie sono 32. Quattro le italiane presenti (Juventus, Inter, Lazio e Atalanta). Parteciperanno tutti i top club europei, a partire dai campioni in carica del Bayern Monaco fino ad arrivare altre altre corazzate come il Real Madrid, Manchester City, Barcellona … Ecco di seguito dove vedere in diretta tv e streaming gratis il sorteggio dei gironi e le squadre squalificate.

Champions League – Dove vedere i sorteggi in diretta tv

Il sorteggio della fase a gironi della Champions League 2020/21 che si svolgerà oggi, giovedì 1 ottobre 2020 alle ore 17, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport 24 e Sky Sport Football. In alternativa, sarà possibile guardare il sorteggio sui canali Mediaset: precisamente Canale 20.

Champions League – Dove vedere i sorteggi in diretta streaming gratis

Il sorteggio della fase a giorni della Champions League 20/21 sarà visibile anche in diretta streaming gratis su Sky Go, skysport.it e su Mediaset Play.

Le squadre che partecipano al sorteggio

Ecco tutti i club qualificati e le loro fasce di appartenenza:

FASCIA 1

Bayern Monaco

Siviglia

Real Madrid

Liverpool

Juventus

Psg

Zenit St-Pietroburgo

Porto

FASCIA 2

Ajax

Chelsea

Shakhtar Donetsk

Manchester United

Manchester City

Borussia Dortmund

Atletico Madrid

Barcellona

FASCIA 3

Dinamo Kiev

Salisburgo

Lipsia

Inter

Lazio

Atalanta

Olympiacos

Krasnodar

FASCIA 4