Champions League in chiaro: presenti Juve-Barcellona e Real Madrid-Inter

Sarà una calda e insolita stagione di Champions League quella 2020/21. Il Coronavirus potrebbe rovinare l’atmosfera e le esibizioni in campo dei protagonisti, ma anche sugli spalti non sarà la stessa cosa per via della mancanza di pubblico. Tifosi e appassionati di calcio saranno dunque costretti a vedere le partite da casa e molti sono in trepidazione per sapere quali saranno i match di Champions che verranno trasmessi in chiaro. Mediaset ha infatti reso note le partite che saranno trasmesse in chiaro prossimamente. Tra queste figurano pure le sfide Juventus-Barcellona e Real Madrid-Inter. Ecco la lista completa

Inter-Borussia Moenchengladbach (21 ottobre, ore 21)

Juventus-Barcellona (28 ottobre, ore 21)

Real Madrid-Inter (3 novembre, ore 21)

Juventus-Ferencvaros (24 novembre, ore 21)

Borussia Moenchengladbach-Inter (1° dicembre, ore 21)

Barcellona-Juventus (8 dicembre, ore 21)

Come i lettori potranno notare, non sono presenti i match di Lazio e Atalanta. Ciò ha scatenato diverse lamentele da parte dei tifosi bergamaschi e quelli laziali circa l’esclusione delle partite delle due squadre in chiaro. L’unica soluzione per vedere i match delle due squadre, sarà quella di stipulare un abbonamento Sky Sport, con il quale sarà possibile vedere tutte le partite della Champions League 2020/21. La mancata trasmissione dei match in chiaro per quanto concerne queste due squadre è senz’altro una notizia amara per gli appassionati di calcio.