ITALIANE MAI COSÌ BENE ALLA PRIMA DEL GIRONE IN CHAMPIONS: PAREGGIO DELL’INTER UNICO NEO – Chi ben comincia, è a metà dell’opera. Così recita il famoso detto, e così ci auguriamo che si riveli la campagna europea in Champions League per le nostre italiane: infatti, tre le gare disputate martedì e mercoledì le nostre squadre sono riuscite ad ottenere ben 3 vittorie (Dinamo Kiev 0-2 Juventus, Lazio 3-1 Borussia Dortmund, Midtjylland 0-4 Atalanta) e un solo pareggio, il 2-2 a Milano tra Inter e Borussia Monchengladbach. Un risultato storico, visto che i club del nostro Paese non facevano così bene all’esordio in CL da ben quindici anni.

Italiane mai così bene alla prima del girone dal 2005: allora furono Milan, Inter, Juve e Udinese

Era dalla stagione 2005/2006 che le quattro italiane in Champions League non si comportavano così bene alla prima partita del girone nella massima competizione europea. Ecco i risultati di quelle sfide: Bruges 1-2 Juventus, Artmedia 0-1 Inter, Udinese 3-0 Panathinaikos, Milan 3-1 Fenerbahçe. Arrivarono addirittura quattro vittorie in altrettanti match, e fu l’apotesi per il nostro tricolore: in seguito, durante quella campagna europea in Champions League, fu il Milan la squadra che arrivò più avanti, venendo eliminata solo in semifinale dal Barcellona poi campione d’Europa contro l’Arsenal. La Juventus si fermò ai quarti di finale contro gli spagnoli del Villarreal, così come l’Inter che fu buttata fuori dai futuri vicecampioni d’Europa dell’Arsenal. Più triste, invece, fu la Champions dell’Udinese, che finì terza nei gironi proprio davanti al Bruges, retrocedendo dunque ai sedicesimi di Europa League dove fu eliminata agli ottavi.

L’Italia più bella: nessuno come noi al primo turno del girone in questa CL

Dunque, ieri siamo stati ad un passo dal pareggiare quello storico traguardo, se solo l’Inter fosse riuscita a battere i tedeschi del ‘Gladbach. In ogni caso, l’Italia è stata la nazione migliore in questo primo turno, a livello di risultati, insieme all’Inghilterra: la tanto celebrata Spagna ha visto la vittoria solo del Barcellona, mentre il Siviglia ha pareggiato a Londra col Chelsea e le due madrilene hanno perso malamente contro Shakhtar e Bayern Monaco. Tra le francesi, è arrivato una sconfitta per PSG e Marsiglia, insieme al pareggio del Rennes contro il Krasnodar. Capitolo Germania: vittoria del Bayern Monaco e del Lipsia, pareggio per il Monchengladbach e sconfitta per il Borussia Dortmund. Solo le squadre inglesi si sono comportate tanto bene quanto quelle italiane: vittorie per Man Utd, City e Liverpool, pareggio per il Chelsea.