Clamoroso Juventus-Barcellona: il match si gioca con il pubblico? Tutti i dettagli

Il Coronavirus continua a influenzare parecchio l’andamento dei campionati sia interni che europei. Ma mentre intorno alla partita della Juventus contro il Barcellona l’attesa cresce, e si resta con il fiato sospeso in attesa di conoscere il verdetto sulla presenza o meno di Ronaldo, in Catalogna ci si muove in un’altra direzione: riuscire a riportare il pubblico sugli spalti.

Sull’edizione odierna di Tuttosport, infatti, una grande rivelazione ha riacceso le speranze dei tifosi. Queste le parole pubblicate sul quotidiano sportivo piemontese:

“La sfida di ritorno chiuderà la fase a gironi della Champions League e in tale occasione potrebbe esserci un gradito ritorno: il pubblico sugli spalti. Il club blaugrana, infatti, avrebbe inviato alle autorità sanitarie locali un protocollo di sicurezza che possa consentire l’ingresso fino a 5000 spettatori al Camp Nou. Protocollo che si applicherebbe alla sola Champions League visto che a Madrid il governo nazionale non intende per il momento riaprire gli stadi in campionato”

Nulla di certo, insomma, ma comunque le intenzioni degli spagnoli rimangono chiare e questo non può che riaccendere le speranze dei tifosi, quanto meno quelle dei tifosi blaugrana, che sarebbero sicuramente più facilitati rispetto a quelli italiani ad assistere al match. In ogni caso si tratta di un futuro ancora lontano, del quale al momento non ci è dato ancora sapere nulla. Diverso invece è il caso dell’imminente match di andata per il quale cresce la concentrazione da parte dei due club europei.