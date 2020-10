DOVE VEDERE BRUGES LAZIO IN TV E IN STREAMING – La Champions League della Lazio è cominciata come meglio non si poteva: una grande vittoria contro il Borussia Dortmund, schiacciato con un netto 3-1 all’Olimpico di Roma, mette i biancocelesti in una posizione di evidente vantaggio rispetto ai gialloneri tedeschi. Il Bruges sarà la prossima sfidante dei laziali: la formazione belga è attualmente al comando del girone proprio insieme alla Lazio, in virtù della vittoria ottenuta martedì sera scorso in Russia con lo Zenit. Questa sfida diventa quindi cruciale: vincere, infatti, significherebbe accelerare in maniera decisa e iniziare a mettere le mani sulla qualificazione agli ottavi della massima competizione europea per club.

DOVE VEDERE BRUGES LAZIO, QUANDO SI GIOCA – La sfida tra Bruges e Lazio avrà luogo mercoledì 28 ottobre 2020 alle ore 21, allo Stadio Jan Breydel di Bruges.

DOVE VEDERE BRUGES LAZIO, I PRECEDENTI – Quello di mercoledì sarà un match inedito: mai, infatti, queste due società si sono sfidate in partite ufficiali. C’è un solo precedente, in amichevole: anno 1993, la partita finì 2-0 per la Lazio.

DOVE VEDERE BRUGES LAZIO, LE PROBABILI FORMAZIONI – Il Bruges vuole provare a tenere il passo, e lo farà con Horvath tra i pali, Mata, Mechele, Ricca e Sobol in difesa. Confermato tutto il centrocampo che ha battuto lo Zenit, con Rits in regia e Vanaken insieme a capitan Vormer, ma è confermato anche l’attacco: Diatta e Dennis sono le ali, De Ketelaere è la punta centrale.

La Lazio, così come il Bruges, conferma in blocco la squadra che ha vinto la prima del girone, ad esclusione di Lucas Leiva infortunato sostituito da Parolo. Poi, per il resto, tutto uguale: Strakosha in porta, Patric, Acerbi e Luiz Felipe dietro, Milinkovic e Luis Alberto a chiudere il centrocampo, con Fares e Marusic esterni (anche se scalpita Lazzari, nel caso in cui Marusic non fosse pronto). Davanti, Correa e Immobile proveranno a far gol ai belgi.

Sky o Mediaset, dove vedere Bruges Lazio in tv e in streaming

Bruges-Lazio sarà visibile in diretta tv solo su Sky: in particolare, per guardare la partita bisognerà sintonizzarsi su Sky Sport Arena, canale 204. Si potrà seguire la sfida di Champions League tra Bruges-Lazio anche in streaming grazie a Sky Go, servizio riservato agli abbonati Sky e usufruibile tramite pc, smartphone e tablet. Inoltre, si potrà assistere in streaming al match anche attraverso un abbonamento a Now tv, che permette di vedere una discreta quantità di esclusive Sky.