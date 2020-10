Juventus-Barcellona non finisce in campo: botta e risposta social tra i due club

Il match Juventus-Barcellona di ieri sera non è terminato sul campo, che ha visto la vittoria blaugrana per 2-0 grazie ad una rete per tempo di Dembele e Messi su calcio di rigore, perchè a fine partita i due club hanno avuto un botta e risposta sui loro profili twitter in merito ai loro duo fuoriclasse, ovvero il portoghese Cristiano Ronaldo (ieri assente), e l’argentino Messi.

Juventus-Barcellona, botta e risposta sui social

Il realtà sono gli spagnoli a provocare quando a fine gara ma hanno citato il loro campione, con chiaro riferimento a CR7; “Siamo lieti che abbiate potuto ammirare il GOAT nel vostro stadio”. Il GOAT, ovvero, l’acronimo che da ormai diverso tempo viene utilizzato per indicare “il migliore di tutti i tempi” (rappresentato sui social da una emoticom di una capra, goat in inglese) e che è stato spesso accostato al dualismo Messi-CR7.

Ovviamente a questa provocazione goliardica, non si è fatta attendere la risposta del club torinese che poco dopo ha subito ribattuto: “Probabilmente avete cercato nel dizionario sbagliato. Vi porteremo quello giusto al Camp Nou”. Ricordiamo che il match di ritorno si disputerà al Camp Nou l’8 dicembre, giorno in cui si concluderà la fase a gironi. Dunque l’appuntamento è fissato per quel giorno quando presumibilmente Ronaldo e Messi si affronteranno in campo.