Juventus-Dinamo Kiev, Lucescu: “Non bastano undici campioni a fare una grande squadra”

Si inizia a fare calda l’atmosfera in attesa della partita di questa sera tra Juventus e Dinamo Kiev, che darà inizio al percorso in Champions League della Juventus. L’amaro pareggio contro il Crotone è ormai un lontano ricordo dal quale ripartire per fare sempre meglio. Questo in casa bianconera è un concetto ben assodato, perché, da sempre, nella storia di questo club, il tempo per piangersi addosso non è esiste. Ma questo non basta a convincere i tanti pareri che si alternano intorno alla squadra capitanata da Andrea Pirlo.

Questa volta a dire la sua è stato l’allenatore della Dinamo Kiev, Mircea Lucescu, che ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ha fatto il suo personale punto della situazione su questa nuova Juventus dalle luci e ombre. Queste le sue parole:

«Sì, ha fatto un bel mix, ma ha preso gente sia giovane che esperta. Forse pagheranno qualcosa in termini di organizzazione, ma più avanti. Non credo avranno difficoltà nella fase a gironi. Difficile però vederli tutti insieme in campo e comunque undici campioni non fanno una grande squadra. Pirlo ha equilibrio: ti servono i geni, ma anche i lottatori»

Così il tecnico della formazione ucraina si prepara ad affrontare i bianconeri, che come unica certezza continuano ad avere la voglia di Europa.