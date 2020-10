Juventus, Lapo Elkann polemizza con il Barcellona…o no?

La sconfitta di ieri sera patita dalla Juventus di Andrea Pirlo per mano del Barcellona si Leo Messi, è tema di dibattito su tv, giornali e social media. Sta facendo discutere sia l’approccio alla gara da parte di Andrea Pirlo – la sua squadra è alla ricerca di una identità di gioco – così come l’arbitraggio del direttore di gara Danny Makkelie. L’utilizzo ossessivo del VAR, il quale annulla dei gol per questioni di millimetri, sta animando il mondo del calcio e via social le discussioni sono tra le più varie.

C’è chi dice sia giusto sfruttare il VAR mentre c’è chi pensa il contrario, ovvero che la tecnologia abbia snaturato la bellezza del calcio. Sta facendo discutere il tweet postato da Lapo Elkann nel post-gara di Juventus-Barcellona, da molti interpretato in maniera differente. Lapo Elkann, in riferimento al match, ha twittato le seguenti parole:

“Complimenti ai 12 giocatori del Barça”

A cosa si stava riferendo? Il primo riferimento che viene in mente è senza dubbio l’arbitro Makkelie, reo di aver annullato tre gol ai bianconeri, ma ovviamente anche il VAR stesso è preso in considerazione. I più “maligni” invece pensano che Lapo si stia riferendo a un calciatore non proprio amatissimo dal popolo bianconero in questo momento: Federico Bernardeschi. L’ex viola è entrato a gara in corso e appena entrato ha causato il rigore del 2-0 firmato Messi, franando addosso al talento blaugrana Ansu Fati. Sarà proprio così? Probabilmente no, ma con Lapo Elkann mai dire mai.