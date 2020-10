Mancano soltanto due giorni alla sfida Midtjylland-Atalanta, incontro valevole per la prima partita del girone D della UEFA Champions League. Una partita che segna il secondo debutto consecutivo nella massima competizione europea: contesto dove la Dea guidata da Gian Piero Gasperini vorrà ripetersi confermando la propria grandezza sul campo. L’anno scorso fu una grande cavalcata quella dei nerazzurri fino ai quarti di finale contro il PSG, e si spera di fare bis anche in questa stagione, considerando la fame di Papu Gomez e compagni. Nonostante il popolo atalantino non possa essere presente allo stadio per tutti i motivi che sappiamo, esso si è dimostrato molto carico sulla vicenda e sui social non si fa altro che creare contenuti motivazionali per trascinare l’Atalanta alla vittoria.

Attraverso Youtube, il canale “Pel de poia” (riconosciuto da tantissimi tifosi come un vero e proprio “maestro” in termini di medium motivazionali in salsa Atalanta) ha pubblicato un video in vista della partita. Pur di trascinare la Dea verso i primi tre punti in Europa c’è bisogno di caricare l’ambiente nella maniera migliore possibile: a dimostrazione che della vicinanza del popolo nerazzurro nei confronti della squadra guidata da Gian Piero Gasperini, soprattutto nei momenti di difficoltà.