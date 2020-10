Probabili Formazioni Lazio-Borussia Dortmund: ritorna in campo dal 1′ un titolare per i ‘biancocelesti’?

Dopo la pesante sconfitta rimediata contro la Sampdoria (3-0) e il pareggio casalingo contro l’Inter (1-1), la Lazio inizia la sua avventura europea in Champions League, sfidando il temibile Borussia Dortmund allo Stadio Olimpico. Lazio-Borussia Dortmund si prospetta un match spettacolare tra due compagini che fanno del gioco offensivo e del possesso palla un vero e proprio mantra. Questa partita è valida per la prima giornata della fase a gironi di Champions League, in particolare del Gruppo F. Oltre al Borussia Dortmund, la Lazio dovrà affrontare nel corso della massima competizione europea, anche Zenit e Club Brugge.

Probabili Formazioni Lazio-Borussia Dortmund: torna Luiz Felipe dal 1′

Probabile Formazione Lazio- La Lazio scenderà in campo allo Stadio Olimpico con il solito 3-5-2 che, rispetto alle ultime uscite in Serie A, vedrà il ritorno tra i titolari in difesa di Luiz Felipe che, insieme a Patric e Acerbi, completerà il reparto difensivo. Sulle fasce scenderanno in campo dal 1′ Fares e Marusic con il centrocampo composto da Milinkovic Savic, Leiva e Luis Alberto. In avanti ci sarà il duo Immobile-Correa.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. ALL.: Inzaghi

Probabile Formazione Borussia Dortmund- Il Borussia scenderà in campo invece con il solito 3-4-2-1 con Reus e Sancho in appoggio ad Haaland.

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Burki; Piszczek, Hummels, Delaney; Meunier, Bellingham, Witsel, Guerreiro; Reus, Sancho; Haaland. ALL.: Favre