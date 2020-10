RONALDO SALTA IL BARCELLONA A MENO CHE… – La notizia della positività di Cristiano Ronaldo al Covid-19 sta letteralmente sconvolgendo il mondo del calcio (e non solo). Tutti ne parlano, tutti commentano, perché del resto si tratta di uno degli uomini più “visibili” del nostro pianeta, uno dei personaggi, e non solo calciatori, più influenti del mondo. Insomma, il fatto che anche CR7, così come era successo per Ibra qualche settimana fa, possa prendersi il virus nonostante sia continuamente monitorato a livello di salute, rende i calciatori un po’ meno “miti invincibili” e un po’ più “umani”. Ma adesso, per quanto dovrà stare senza Cristiano Ronaldo la Juventus?

Ronaldo salta il Barcellona? Ecco il protocollo UEFA

Non tutto è perduto. Cristiano salterà certamente le partite contro Crotone, sabato sera, e Dinamo Kiev tra una settimana in Ucraina. In seguito, ci sarà il match casalingo contro l’Hellas Verona, il 25 ottobre: ma tutti gli juventini e gli appassionati di calcio hanno gli occhi puntati con preoccupazione per la sfida del 28 ottobre, quella tra Juventus e Barcellona, quella che doveva essere la resa dei conti tra CR7 e Messi. Attualmente, le probabilità di vedere Ronaldo contro gli spagnoli sono ridotte al minimo, ma una speranza c’è e la offre il protocollo UEFA: secondo tale protocollo, infatti, un calciatore per partecipare ad un match di una competizione europea deve presentare un tampone negativo risalente a sette giorni prima del match stesso. Poiché oggi è il 14 ottobre, significa che Ronaldo dovrebbe avere un tampone negativo tra una settimana: altrimenti, niente Juve-Barça, niente Ronaldo-Messi. E sarebbe un dispiacere per tutti.