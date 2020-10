Sky Sport, Anna Billò: “Ilaria D’Amico non mi ha inviato nessun messaggio”

Lunga intervista concessa al Corriere della Sera per Anna Billò, la conduttrice Sky che in questa stagione ha sostituito Ilaria D’Amico per quanto concerne la Champions League sulla pay tv. La Billò ha parlato di vari temi e tra questi anche il rapporto tra lei e la collega di Sky, la quale non l’avrebbe contattata per fargli un in bocca al lupo. Ecco un estratto dell’intervista:

“Considero questa conduzione un passaggio del mio percorso: lavoro in Sky da 16 anni. In passato mi sono sempre criticata molto, ma quando sono diventata mamma ho capito che dovevo ridurre lo stress. Ho la fortuna di fare un lavoro che è la mia passione, devo solo cercare di farlo al meglio senza darmi voti”.

NESSUN MESSAGGIO DA ILARIA – “Ma la conosco, ha un rapporto pessimo con il telefono. Per me Ilaria è stata un grandissimo esempio, la trovo una professionista pazzesca, sempre pronta e charmante”.

LEONARDO – “Sento davvero il suo orgoglio per le cose che faccio: non era scontato. Soprattutto, ha capito che per me il lavoro sarebbe rimasto un punto fermo, anche dopo la nascita dei bambini: si rende utile banalmente anche nell’organizzazione quotidiana, non mi fa mai mancare il suo appoggio”.

CHI VINCERÀ’ LA CHAMPIONS? – “Oggi direi il Bayern Monaco: ha dimostrato una forma incredibile. Però la Champions è una competizione pazza, fino alle ultime giornate riserva sorprese”.