SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE JUVENTUS, BARCELLONA UNICO AVVERSARIO DI LIVELLO – E’ una Juve fortunata, quella delle urne di Ginevra. I sorteggi di Champions League, che regalano alle italiane gironi non troppo malevoli (Inter con Real e Shakhtar, Atalanta con Liverpool e Ajax, Lazio con Zenit e Dortmund), vedono la Juventus accoppiata con Barcellona, Dinamo Kiev e Ferencvaros. Barcellona che rappresenta, di fatto, l’unico ostacolo vero da superare per la Juve: peraltro, il caso Messi, le cessioni di Suarez e Vidal, il cambio in panchina con l’arrivo di Koeman al posto di Setien, comportano una generale perplessità sulla vera forza e serenità dei blaugrana. Ma analizziamo curiosità e precedenti tra la Juve e questi club.

Sorteggio Champions League Juventus, i precedenti con Barça, Dinamo e Ferencvaros

Juventus-Barcellona è un grande classico del calcio europeo. Il confronto più celebre, ed anche tra i più recenti, è la fine di Berlino di Champions League del 2015 vinta dai blaugrana per 3-1 sulla Juve di Allegri, Tevez e Morata (già, proprio lo spagnolo ora tornato a Torino). Un doppio confronto nei gironi del 2017/2018 vide il Barcellona vincere 3-0 in casa, per poi assistere ad un pareggio per 0-0 nel ritorno. Ma l’anno prima fu esattamente il contrario: ai quarti di finale, la Juve di un super Dybala schiantò 3-0 Messi e compagni, per poi tenere lo 0-0 al Camp Nou.

JUVENTUS-BARCELLONA IN CL: 2 V, 4 P, 3 S (5 V, 4 P, 4 S considerando tutte le coppe europee)

Juventus-Dinamo Kiev si è disputata invece solo quattro volte, e la Juventus non ha mai perso. Nel 1998, fu 1-1 all’andata a Torino e 1-4 per i bianconeri in Ucraina, con Inzaghi a farla da padrone. Poi, nel 2002, altro doppio confronto: 5-0 al Delle Alpi di Torino, 1-2 in casa della Dinamo.

JUVENTUS-DINAMO KIEV IN CL: 3 V, 1 P, 0 S

Juventus-Ferencvaros è invece un inedito, almeno per la Champions League. Già, perché c’è un solo precedente, riferito alla finale della Coppa Delle Fiere del 1964/1965 vinta dagli ungheresi per 1-0, quando il calcio magiaro era ancora un nucleo importante e centrale nel panorama calcistico europeo e mondiale.

JUVENTUS-FERENCVAROS IN CL: – (0 V, 0 P, 1 S considerando tutte le coppe europee)