Attraverso un post pubblicato sulla pagina Facebook “Sostieni la Curva”, gli ultras dell’Atalanta hanno diramato un comunicato dove, per causa Covid (sottolineando l’aumento dei contagi negli ultimi giorni), non verrà svolta nessuna iniziativa prima della partita contro il Liverpool di martedì. Una decisione preventiva e responsabile, ma allo stesso tempo attorniata anche da tanta delusione: non avere la possibilità di poter vivere in prima persona uno dei match più importanti della storia nerazzurra. La sicurezza prima di tutto, in attesa di ritornare allo stadio per ritornare a vivere la Dea sugli spalti.

Il comunicato della Curva Nord dell’Atalanta recita: “Champions League Atalanta Liverpool – a Bergamo!!!! Elettrizzante l’idea del pre partita, fantastica sarebbe la bolgia dentro lo stadio…purtroppo viverla come piace a noi per ora è solo un miraggio. Con i contagi in aumento, con relativi decreti che limitano la nostra vita e le nostre iniziative, con grande senso di responsabilità per noi stessi e per la città intera, martedì sera in occasione del match non ci sarà purtroppo nessuna iniziativa che meriterebbe la giornata. Tornerà presto il giorno in cui potremo esplodere tutta la nostra passione!!!!

PAREVA UN SOGNO…ORA È REALTÀ

ATALANTA VINCI PER LA TUA CITTÀ

Curva Nord Bergamo”.