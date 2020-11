Atalanta-Liverpool probabili formazioni: la presentazione del match – La sfida con il Liverpool è ormai alle porte, e per l’Atalanta si tratta di uno dei punti più alti della sua storia. Un contesto agrodolce vista la mancanza dei suoi tifosi, che avrebbe reso la serata ancora più emozionante, ma vista la situazione non si può fare altrimenti. Se il governo è alle prese con le nuove misure anti-Covid, Gian Piero Gasperini deve risolvere i suoi problemi di formazioni: i vari infortuni riscontrati nel corso dell’ultima settimana hanno complicato un po’ le cose, ma bisogna mettere le mani avanti e provare a cercare una soluzione.

Atalanta-Liverpool probabili formazioni: le scelte degli allenatori

Qui Atalanta – Considerando che, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Toloi è ancora in bilico, l’Atalanta non potrà contare su Romero, Hateboer, Gosens e De Roon (oltre a Caldara che si rivedrà a gennaio). Con Sutalo fuori dalla lista Champions e la coperta corta sulla retroguardia, se nel caso il brasiliano non dovesse farcela, potrebbe scalpitare una ipotetica difesa a 4: Depaoli a destra (ritornando a coprire il suo vecchio ruolo); Palomino e Djimsiti al centro e Mojica a sinistra. Da centrocampo in su, non ci dovrebbero essere problemi, anche perché l’assenza di Marten è compensata da Freuler, Malinovskyi potrebbe riadattarsi a centrocampista centrale, e per l’attacco c’è l’imbarazzo della scelta: Gomez a sostegno del duo Muriel-Zapata.

Qui Liverpool – Per quanto riguarda gli ospiti, 4-3-3 puntato ad attaccare: tridente offensivo composto da Salah, Firmino e Manè; Robertson, Wijnaldum e Jones a dare quantità e qualità a centrocampo; chiavi della difesa a Joe Gomez. Occhio anche alla scheggia Alexander-Arnold sulla fascia.

Atalanta-Liverpool probabili formazioni

Atalanta (4-3-1-2): Gollini; Depaoli, Djimsiti, Palomino, Mojica; Freuler, Pasalic, Malinovksyi; Gomez; Muriel e Zapata.

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Phillips, Joe Gomez, Robertson; Wijnaldum, Henderson, Jones; Salah, Roberto Firmino, Manè.