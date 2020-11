Atalanta-Midtjylland probabili formazioni: la presentazione del match – Per l’Atalanta è un testa a testa con l’Ajax: il girone D si sta facendo interessante, e la vittoria dei nerazzurri di Gian Piero Gasperini in quel di Liverpool ha riaperto completamente i giochi. Dall’altra parte il Midtjylland, già eliminato, vuole certamente onorare l’impegno. Sarà una partita apertissima, ma non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo quelle che sono le probabili formazioni del match.

Atalanta-Midtjylland probabili formazioni: le ultimissime

Qui Atalanta – Gli uomini di Gasperini scenderanno in campo con il classico 3-4-1-2. Toloi, Djimsiti e Romero a comporre la difesa orobica, Hateboer sulla fascia destra, Gosens ritorna a sinistra, il duo Freuler-De Roon a dare una mano in mediana. Chiavi dell’attacco al tridente titolare orobico: Papu Gomez sulla trequarti del campo a sostenere la coppia composta da Ilicic e Zapata.

Qui Midtjylland – Per quanto riguarda gli ospiti, 4-2-3-1: Dreyer, Sisto, Mabil sosterranno l’unica punta Kaba. Centrocampo composto da Onyeka e Madsen per dare quantità e qualità. Chiavi della difesa al quartetto formato da Cools, James, Scholz e Paulinho.

