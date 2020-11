Champions League, dove vedere Ferencvaros Juventus streaming e diretta tv

Champions League, ecco dove vedere Ferencvaros Juventus in streaming e in tv.

Alla Groupama Arena di Budapest va in scena il match Ferencvaros – Juventus, gara valida per la terza giornata del Gruppo G di Champions League.

Il Ferencvaros, dopo la pesante sconfitta del Camp Nou contro il Barcellona, ha trovato il primo punto nel girone, rimontando due reti alla Dinamo Kiev e trovando un pareggio molto importante. Quella contro il Barcellona è la prima sconfitta stagionale per il Ferencvaros che, però, non perde in casa da più di un anno. L’ultima sconfitta in partite ufficiali alla Groupama Arena risale al 3 ottobre 2019, quando gli ungheresi vennero battuti dai bulgari del Ludogorets per 3-0 nella fase a gironi della scorsa Europa League.

La Juventus invece ha rimediato una sconfitta contro il Barcellona nell’ultima giornata di Champions League e resta ferma a tre punti nel girone, conquistati nella vittoria in casa della Dinamo Kiev. I bianconeri, insieme al ritorno di Cristiano Ronaldo, sono tornati alla vittoria in campionato nel weekend, dopo due pareggi deludenti contro Crotone e Verona. La Juventus non ha ancora perso in trasferta in questa stagione e l’ultima sconfitta fuori dalle mura amiche risale al 29 luglio scorso, quando la Vecchia Signora perse 2-0 a Cagliari.

Il pronostico è in favore della Juventus ma l’unica volta che le due squadre si sono sfidate furono gli ungheresi a vincere. Il precedente risale al 1965: il Ferencvaros vinse la finale di Coppa delle Fiere per 1-0 contro la Juventus a Torino. In più, il Ferencvaros ha già giocato undici volte contro squadre italiane e il bilancio è molto positivo con sei vittorie, tre pareggi e solo due sconfitte.

Il fischio d’inizio è in programma alle ore 21 e l’arbitro della gara sarà l’israeliano Orel Grinfeld.

Dove vedere Ferencvaros Juventus tv

La sfida di Champions League tra Ferencvaros e Juventus sarà trasmessa in diretta tv e in esclusiva su Sky. I canali dedicati al match saranno Sky Sport Uno (canale 201 satellite, 482 digitale terrestre) e Sky Sport (canale 252 satellite). Per seguire la partita in alta definizione bisognerà semplicemente collegarsi su Sky Sport Uno HD (canale 240 satellite, 472 digitale terrestre).

Dove vedere Ferencvaros Juventus streaming

Inoltre, per tutti gli abbonati Sky, sarà possibile seguire Ferencvaros – Juventus anche in streaming su Sky Go. È possibile scaricare l’applicazione su tutti i dispositivi mobili (smartphone, pc, notebook, tablet) sia per i sistemi Android sia per quelli iOS. Ma non solo Sky Go: per chi non vuole proprio perdersi le emozioni della Champions League c’è anche Now Tv, il servizio live e on demand di Sky. Acquistando il pacchetto Sport e scaricando l’applicazione potrete seguire la partita sui vostri dispositivi mobili.