Champions League, dove vedere Manchester City Olympiakos streaming e diretta tv

Champions League, ecco dove vedere Manchester City Olympiakos in streaming e in tv.

All’Etihad Stadium va in scena il match Manchester City – Olympiakos, gara valida per la terza giornata del Gruppo C di Champions League.

Il Manchester City è a punteggio pieno nel girone con sei punti grazie alle due vittorie contro il Porto per 2-1 e il Marsiglia per 3-0. I Citizens vogliono continuare la loro striscia di risultati utili consecutivi: tra campionato e coppe sono arrivate cinque vittorie e due pareggi nelle ultime sette gare disputate.

L’Olympiakos invece, dopo aver vinto a sorpresa contro il Marsiglia per 1-0 nella prima giornata, ha dovuto cedere contro il Porto e adesso i greci sono fermi a tre punti. Ma quella con il Porto è stata la prima sconfitta stagionale: tra preliminari di Champions League, campionato e coppa l’Olympiakos ha trovato sette vittorie, due pareggi e appunto l’unica sconfitta contro i portoghesi.

Il pronostico è ovviamente tutto in favore del Manchester City. Tra le due squadre non c’è nessun precedente in gare ufficiali, ma solo una sfida in International Champions Cup nel 2014: l’Olympiakos vinse ai calci di rigore dopo il 2-2 dei tempi regolamentari.

Il fischio d’inizio è in programma alle ore 21 e l’arbitro della gara sarà lo spagnolo Carlos Del Cerro.

Dove vedere Manchester City Olympiakos tv

La sfida di Champions League tra Manchester City e Olympiakos sarà trasmessa in diretta tv e in esclusiva su Sky. Il canale dedicato al match sarà Sky Sport (canale 255 satellite). Inoltre, è possibile seguire le fasi salienti del match anche sulla Diretta Gol Champions League visibile sul canale Sky Sport (canale 251 satellite, 486 digitale terrestre).

Dove vedere Manchester City Olympiakos streaming

Inoltre, per tutti gli abbonati Sky, sarà possibile seguire Manchester City – Olympiakos in streaming su Sky Go. È possibile scaricare l’applicazione su tutti i dispositivi mobili (smartphone, pc, notebook, tablet) sia per i sistemi Android sia per quelli iOS. Ma non solo Sky Go: per chi non vuole proprio perdersi le emozioni della Champions League c’è anche Now Tv, il servizio live e on demand di Sky. Acquistando il pacchetto Sport e scaricando l’applicazione potrete seguire la partita sui vostri dispositivi mobili.