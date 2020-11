Champions League, dove vedere PSG Lipsia steaming e diretta tv

Champions League, ecco dove vedere PSG Lipsia streaming e diretta tv.

Al Parc des Princes va in scena il match PSG – Lipsia, gara valida per la quarta giornata del Gruppo H di Champions League.

Il PSG rischia clamorosamente di non passare il girone. Dopo la sconfitta in Germania di tre settimane fa, i parigini ora sono terzi con solo 3 punti e lontano tre lunghezze da Lipsia e Manchester United. Nel caso non dovessero vincere nemmeno questo match, rischierebbe seriamente di non riuscire a recuperare nel corso delle ultime due gare.

Il Lipsia invece vive una situazione marginalmente più tranquilla. Grazie alla vittoria dell’andata, i tedeschi hanno recuperato dalla brutta sconfitta per 5-0 subita ai danni del Manchester United e ora sono secondi a 6 punti. Una non sconfitta garantirebbe una posizione in classifica molto vantaggiosa e una qualificazione agli ottavi sempre più vicina.

I precedenti tra Paris Saint-Germain e Lipsia sono solo due: l’ultimo è proprio quello della gara d’andata di tre settimane fa che ha visto il Lipsia vincere 2-1. L’altro risale a quest’estate: a Lisbona, il PSG vinse 3-0 la semifinale di Champions League e si qualificò per la prima finale della sua storia.

Per il Lipsia sarebbe un gran risultato anche il pareggio ma il PSG non pareggia un match da febbraio: nelle ultime 24 partite ufficiali sono arrivati 17 vittorie e 7 sconfitte.

Il fischio d’inizio di PSG – Lipsia è in programma alle ore 21 e l’arbitro della gara sarà l’olandese Danny Makkiele.

Dove vedere PSG Lipsia tv

La sfida di Champions League tra Paris Saint-Germain e Lipsia sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Sky. Il canale dedicato al match sarà Sky Sport (canale 256 satellite).

Dove vedere PSG Lipsia streaming

Inoltre, per tutti gli abbonati Sky, la partita PSG – Manchester United è possibile seguirla in streaming tramite la piattaforma Sky Go. È possibile scaricare l’applicazione Sky Go su tutti i dispositivi mobili (smartphone, pc, notebook, tablet) sia per il sistema Android sia per iOS. Ma non solo Sky Go: per coloro che non vogliono perdersi le emozioni della Champions League è disponibile anche l’applicazione Now Tv, il servizio live e on demand di Sky. Acquistando il pacchetto Sport potrete seguire la partita sui vostri dispositivi mobili.