Champions League, Liverpool-Atalanta probabili formazioni: le scelte di Klopp e Gasperini

Liverpool-Atalanta probabili formazioni: la presentazione del match – Portare a casa dei punti per avvicinarsi agli ottavi. E’ questo l’obiettivo sia dell’Atalanta di Gasperini che del Liverpool di Klopp (squadra capolista del girone). Contesto che tra infortuni, recuperi e voglia di vincere, rende la partita sempre più aperta (soprattutto per i nerazzurri). Analizziamo le probabili formazioni.

Liverpool-Atalanta probabili formazioni: le scelte degli allenatori

Qui Atalanta – Gli uomini di Gasperini scenderanno in campo con il classico 3-4-1-2. Toloi, Djimsiti e Romero a comporre la difesa orobica, Hateboer sulla fascia destra per ridare velocità, Robin Gosens fisso invece sulla sinistra, il duo Freuler-De Roon a dare una mano in mediana. Chiavi dell’attacco al tridente titolare orobico: Papu Gomez sulla trequarti del campo a sostenere la coppia colombiana composta da Muriel e Zapata.

Qui Liverpool – Per quanto riguarda il Liverpool di Klopp, le scelte sono anche qui molto chiare: 4-3-3 con il tridente formato da Mané, Firmino e Jota a comporre la fase offensiva. Centrocampo composto da Wijnaldum, Fabinho e Milnerche. Chiavi della difesa al quartetto composto da Williams, Phillips, Matip e Robertson.

Liverpool-Atalanta probabili formazioni

Liverpool (4-3-3): Alisson; Williams, Phillips, Matip, Robertson; Wijnaldum, Fabinho, Milner; Mané, Firmino, Diogo Jota.

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Gomez; Muriel, Zapata.