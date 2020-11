Djimsiti su Atalanta-Midtjylland: “In difesa subiamo meno goal, ma si può migliorare”

Manca soltanto un giorno alla partita Atalanta-Midtjylland: match fondamentale per i nerazzurri che sono impegnati in un testa con l’Ajax. Oggi pomeriggio, al Centro Bortolotti di Zingonia, si è tenuta una conferenza stampa dove, insieme al tecnico Gian Piero Gasperini, era presente anche il difensore orobico Djimsiti: autore di una grandissima stagione sulla retroguardia. Ecco le parole del numero 19 atalantino.

Atalanta-Midtjylland, le parole del difensore Djimsiti

“Quella di domani sarà una partita difficile, ma cercheremo di affrontare al meglio questa sfida: abbiamo perso due punti con due errori evitabili. Sono quasi cinque anni che sono in Italia (Djimsiti era arrivato nel gennaio del 2016 quando in panchina era presente Edy Reja), e credo di essere abbastanza cresciuto con Gasperini in panchina. Il campionato italiano è un contesto che ti fa crescere soprattutto da un punto di vista mentale. In questa squadra c’è tantissima qualità, e ciò ti aiuta a crescere. La voglia di fare bene è tanta: da parte mia, ma soprattutto da parte dei miei compagni di squadra. In difesa subiamo meno goal rispetto al solito: abbiamo lavorato per arrivare a questa compattezza in difesa. Essa sarà la nostra forza. Nelle ultime gare abbiamo migliorato anche dal punto di vista del gioco, ma possiamo migliorar. Per citare Papu Gomez: bisogna pedalare”.