Dopo Valverde un altro titolare dei Blancos salterà Inter-Real Madrid

I tanti giocatori a segno durante le partite con le proprie nazionali, le buone prestazioni di Barella e Bastoni e gli allarmi rientrati degli infortuni di Sanchez e Lukaku non sono le unica buone notizie che ha portato questa sosta in casa Inter. Durante la straordinaria vittoria della Spagna, che ha battuto con il risultato tennistico di 6-0 un’irriconoscibile Germania, Sergio Ramos ha chiesto il cambio per un fastidio muscolare: la diagnosi dell’infortunio è uno strappo muscolare al tendine del ginocchio destro che obbligherà il numero 4 e capitano spagnolo a stare fuori dal campo per alcune settimane, saltando sicuramente la sfida decisiva in Champions League tra Inter e Real Madrid.

Non è l’unica nota negativa per Zinedine Zidane, per le prossime gare dovrà sicuramente fare a meno anche di Federico Valverde, uno dei giocatori più in forma dei Galacticos, e del terzino destro Carvajal già assente nel match di andata.

Preoccupano inoltre le condizioni di Varane, anche lui sostituito a partita in corso tra Francia e Svezia per una botta alla spalla subita dopo un contrasto aereo. In attesa dei risultati delle analisi di domani, il colosso francese dovrebbe recuperare quasi sicuramente per il match in programma mercoledì sera a San Siro.