Dove vedere Atletico Madrid-Bayern Monaco: streaming e diretta tv Champions League

Domani sera alle ore 21 allo stadio Wanda Metropolitano, Atletico Madrid- Bayern Monaco si sfideranno per la quinta giornata della fase a gironi (gruppo A) della Champions League. Per i tedeschi del tecnico Hans-Dieter Flick la qualificazione agli ottavi di finale è già arrivata aritmeticamente e con il primo posto grazie ai 12 punti conquistati, mentre gli spagnoli di mister Diego Pablo Simeone si trovano al secondo posto ma con solo cinque punti, due più della Lokomotiv Mosca e quattro in più del Salisburgo, con queste ultime due squadre che si affronteranno in Russia alle ore 18.55.

Sono sette i precedenti con i bavaresi avanti per 4-2 e un pareggio, nel match d’andata giocato in Germania lo scorso vittoria netta per 4-0 per il Bayern grazie alle reti di Goretzka, Tolisso e alla doppietta di Coman. L’arbitro dell’incontro sarà l’esperto francese Clement Turpin.

Queste le probabili formazioni:

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak, Trippier, Savic, Felipe, Lodi, Llorente, Koke, Saul, Carrasco, Correa, Joao Felix.

BAYERN MONACO (4-1-4-1): Nubel, Pavard, Sule, Alaba, L. Hernandez, Martinez, D. Costa, Müller, Musiala, Sanè, Choupo-Moting.

Dove vedere Atletico Madrid-Bayern Monaco in streaming e tv

Il match tra Bayern Monaco-Atletico Madrid in programma questa sera, con calcio d’inizio alle ore 21, sarà visibile su Sky Sport (ch. 255) con diretta a partire dalle ore 20.55; la telecronaca della gara sarà affidata a Maurizio Compagnoni. Ricordiamo che l’incontro tra tedeschi e spagnoli si potrà seguire anche attraverso la finestra “Diretta gol” sul canale 251 (per questa gara ci sarà Riccardo Trevisani)

Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione anche tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Inoltre il match del Wanda Metropolitano sarà trasmesso anche su Now Tv piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere le gare di Champions League attraverso l’acquisizione di un ticket. Questa opzione è disponibile anche per i non abbonati a Sky che possono registrarsi al servizio.