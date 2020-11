Dove vedere Real Madrid Inter: streaming e diretta tv in chiaro

Dove vedere Real Madrid Inter: verso il match

Arriva l’ostacolo più arduo da superare per il girone di Champions dell’Inter: la squadra di Conte si appresta ad affrontare il Real Madrid di Zidane per la gara valida per la terza giornata del gruppo B della Champions League. L’Inter, dopo i due pareggi ottenuti nelle prime due sfide del girone contro Borussia Mönchengladbach e Shaktar Donetsk, si trova al terzo posto nel girone a pari punti con il Borussia (entrambe le squadre sono a 2 punti ma la squadra tedesca è avanti per gol fatti). Il Real Madrid, partita come leader del girone essendo uno tra i club della prima fascia nel sorteggio, si trova incredibilmente all’ultimo posto nel girone con un solo punto ottenuto finora in due gare. Tuttavia i Blancos restano la squadra da battere e la più temibile fra le avversarie di Champions. La storia recente e passata del club ne è una chiara dimostrazione. La partita tra Real Madrid e Inter sarà dunque il match clou della giornata di Champions League. Le novità dai campi ci dicono che il Real Madrid abbia recuperato Eden Hazard in vista di questa partita ma gli spagnoli sembrerebbero avere un calciatore positivo al tampone per il Covid-19 (tuttavia la sua identità non è stata ancora svelata). Conte dovrà fare i conti con l’assenza pesante del proprio centravanti Romelu Lukaku che non è nemmeno partito per Madrid per via di un problema muscolare. L’allenatore nerazzurro spera di recuperare Sanchez e Skriniar che si sono allenati con i compagni e sono partiti alla volta di Madrid (non è detto che entrambi possano partire in campo dal primo minuto).

Dove vedere Real Madrid Inter: l’orario del match

Real Madrid e Inter si affronteranno Martedì 3 Novembre alle ore 21:00. Lo stadio che ospiterà il match sarà l’Alfredo Di Stefano, stadio presente nella struttura di allenamento del Real a Valdebebas (al Bernabeu sono in corso da mesi alcuni lavori di ristrutturazione). L’arbitro della sfida sarà il francese Clement Turpin, gli assistenti saranno Danos e Gringore mentre il quarto uomo sarà Schneider. Al Var Letexier e Brisard.

Diretta tv e streaming: ecco dove vedere Real Madrid Inter

La gara di Champions tra Real Madrid e Inter sarà trasmessa in tv sia da Sky che da Mediaset. Per quanto riguarda Sky, il match verrà trasmesso in diretta sui Sky Sport sui canali 202, 249 e 252 del satellite e sui canali 473 e 483 del digitale terrestre. La partita sarà visibile in chiaro grazie a Mediaset su Canale 5 (numero 5 e 505 del digitale terrestre). Il match sarà visibile anche in streaming tramite le app di Sky Go (disponibile per gli abbonati a Sky e accessibile da smartphone, tablet e pc) e di Mediaset Play (piattaforma di streaming gratuito). Sarà possibile assistere al match in diretta anche su Now TV.

Per quanto riguarda la cabina di commento, il telecronista per Mediaset sarà Pierluigi Pardo, con il commento tecnico di Aldo Serena; per Sky Sport non sono stati ancora resi ufficiali i telecronisti che si occuperanno di questo match (articolo in aggiornamento).