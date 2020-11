Atalanta-Liverpool è alle porte, e i nerazzurri sono intenzionati a giocarsela alla pari: indipendentemente dai pronostici che danno i campioni d’Inghilterra favoriti. Oggi pomeriggio il mister orobico (attraverso il canale Youtube della Dea) Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di domani. Ecco le sue parole

Atalanta-Liverpool, la conferenza stampa di Gasperini

Il mister di Grugliasco cita: “Klopp è un riferimento per tutti gli allenatori, è una partita molto prestigiosa quella contro il Liverpool. Rammarico? La mancanza del pubblico, con loro sarebbe stato molto più emozionante. Per quanto riguarda la situazione infortuni, rimarranno fuori Marten De Roon e Robin Gosens. Abbiamo possibilità di recuperare un po’ tutti. Tenderemo a dare le ultime valutazioni nei confronti di Hans Hateboer, José Palomino e Romero, ma hanno possibilità di recuperare. Le prossime partite saranno fondamentali per raggiungere i nostri obbiettivi, domani affronteremo la squadra più forte del girone, quindi bisognerà mantenere alta la concentrazione. Dobbiamo guadagnare punti sull’Ajax. Ogni gara è importante, e occorre pensare partita per partita. Non sarà facile affrontare una squadra fortissima come il Liverpool, ma anche loro dovranno stare molto attenti a noi. Il nostro gioco, se applicato correttamente, può permetterci di fare bene”.