Gasperini su Atalanta-Midtjylland: “I ragazzi stanno dando il massimo per poter portare avanti tutte le competizioni”

Manca soltanto un giorno alla partita Atalanta-Midtjylland: match fondamentale per i nerazzurri che sono impegnati in un testa con l’Ajax. Oggi pomeriggio, al Centro Bortolotti di Zingonia, si è tenuta una conferenza stampa dove, insieme al difensore della Dea Djimsiti, era presente l’allenatore Gian Piero Gasperini. Ecco le sue dichiarazioni prima del match (riportate attraverso TMW).

Atalanta-Midtjylland, le parole di Gasperini

“In campionato abbiamo perso qualche punto in queste partite, ma allo stesso tempo la mentalità che mette in campo l’Atalanta è sicuramente ottima. Non era facile arrivare dalla partita col Liverpool e dedicarci al campionato. Raccogliere di meno rispetto a quello che meritavi fa parte del gioco, ma nonostante ciò i ragazzi hanno lavorato nella maniera migliore possibile. Ajax? E’ fondamentale pensare principalmente alla gara di domani sera: sarà fondamentale andare ad Amsterdam con due risultati disponibili, però occorre pensare una partita alla volta. Sulla partita contro il Verona posso dire che – continua Gasperini – abbiamo fatto una buona gara, ma allo stesso tempo non siamo riusciti a riprendere la partita: nel complesso la prestazione è stata positiva. I ragazzi stanno dando il massimo per poter portare avanti tutte le competizioni. Abbiamo la certezza di giocare in Europa: si può soltanto migliorare. Sarebbe fantastico riuscire a passare i gironi”.