Liverpool-Atalanta è una sfida fondamentale per l’esito del Gruppo D: entrambe hanno bisogno di una vittoria per avvicinarsi sempre di più alla qualificazione agli ottavi di Chammpions League. Gli inglesi stanno navigando a punteggio pieno, mentre i nerazzurri sono impegnati in un testa a testa con l’Ajax (il primo scontro diretto è finito in pareggio, e sarà una battaglia calcistica fino all’ultima giornata), e in casa dei “Reds” c’è la necessità di conquistare almeno un punto. Gli uomini di Gasperini, oltre al recupero di molte certezze tattiche, potranno contare anche su un piccolo vantaggio (sulla carta): l’assenza di ben 7 titolari che, contro la Dea, saranno assenti. Ecco la lista completa (riportata stamattina su Sky Sport).

Liverpool-Atalanta: la lista degli assenti in casa Reds

Assenza pesanti in casa Liverpool: ecco gli assenti – Klopp, in vista di Liverpool Atalanta non potrà fare a meno di sette titolari. Per l’esattezza: Van Dijk (rottura legamento crociato) e Joe Gomez (infortunio al tendine rotuleo) in difesa; Alexander Arnold sulla destra (problemi al polpaccio); Fabinho (infortunio alla coscia), Chamberlain e Alcantara (entrambi con un problema al ginocchio) a centrocampo; ed infine Mohamed Salah in attacco riscontrato positivo al Covid 19: autore fino ad ora di un rendimento perfetto tra campionato e Champions.