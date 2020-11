RECORD HAALAND CHAMPIONS LEAGUE, IL NORVEGESE HA UN RENDIMENTO IMPRESSIONANTE – Erling Braut Haaland è un mostro. Sembra evidente, anche in queste prime battute della stagione, che l’attaccante ventenne del Borussia Dortmund sia un giocatore di caratura superiore, un centravanti letale e infallibile. Soprattutto, ciò che salta all’occhio è la sua costanza di rendimento nella massima competizione europea, la Champions League: sia nel Salisburgo nei gironi della scorsa edizione, sia con la maglia giallonera dei tedeschi tra la fine dello scorso anno e l’inizio di questa stagione ha segnato sempre e comunque, senza mai fermarsi. E ha battuto un record impressionante, scalzando fenomeni della Champions come CR7 e Messi: ecco quale.

Record Haaland Champions League, ecco tutti i suoi numeri

L’attaccante norvegese nato a Leeds ha dei numeri impressionanti in Champions League. Basti pensare che in carriera ha disputato 11 partite, segnando in nove di esse: in totale, ben 14 gol realizzati. Ed è, com’era facile immaginare, un record: per darvi un’idea, Cristiano Ronaldo aveva raggiunto quota 14 gol in 50 partite. Messi aveva avuto bisogno di 28 partite; Neymar, Lewandowski e Suarez ci hanno messo 22 punti. Ma, se allarghiamo l’orizzonte a tutti i top di questi anni, vediamo che Mbappé ha raggiunto quota 14 in 24 partite, come l’attaccante del Real Madrid Benzema. Più vicino Harry Kane, che ci ha messo comunque 17 partite.

Insomma, nessuno come lui: ecco il suo score in CL:

Salisburgo-Genk 6-2 (3 gol)

Liverpool-Salisburgo 4-3 (1 gol)

Salisburgo-Napoli 2-3 (2 gol)

Napoli-Salisburgo 1-1 (1 gol)

Genk-Salisburgo 1-4 (1 gol)

Salisburgo-Liverpool 0-2 (nessun gol)

Borussia-PSG 2-1 (2 gol)

PSG-Borussia 2-0 (nessun gol)

Lazio-Borussia 3-1 (1 gol)

Borussia-Zenit 2-0 (1 gol)

Bruges-Borussia 0-3 (2 gol)