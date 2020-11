Sorteggi Champions League ottavi di finale: dove vederli in streaming e diretta tv

Ci stiamo avvicinando alla conclusione di questa prima parte di Champions League relativa alla fase a gironi, la quale non sta destando particolari sorprese. Lo sguardo verso gli ottavi di finale è dunque inevitabile e il Bayern Monaco di Flick vuole difendere con le unghie e con i denti il titolo di campione d’Europa conquistato nella scorsa stagione. Ancora è prematuro stabilire che sia il favorito per la vittoria finale di questa Champions League, ma senza ombra di dubbio, il Bayern di Lewandowski resta la squadra da battere. In questo articolo vi forniremo tutte le informazioni relative a dove vedere i sorteggi agli ottavi di finale di Champions League 2020/21, in programma il 14 dicembre alle ore 17.

Dove vedere Sorteggi Champions League 2020/21 ottavi di finale: dove vederli in streaming e diretta tv

I sorteggi degli ottavi di finale di Champions League 2020/21, saranno trasmessi in diretta tv su Sky il 14 dicembre alle ore 17. La pay tv detiene i diritti tv della Champions League per la stagione in corso. Per coloro che fossero interessati a vedere i sorteggi degli ottavi di finali di Champions in streaming, ciò sarà possibile attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per tutti gli abbonati Sky. L’applicazione vi permetterà di vedere l’evento in qualsiasi momento attraverso i dispositivi tablet, smartphone, pc o notebook.