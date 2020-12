Ajax-Atalanta probabili formazioni: la presentazione del match – Un testa a testa fin dalla prima giornata di Champions, dove i nerazzurri di Gian Piero Gasperini hanno il coltello dalla parte del manico: basterebbe vincere o pareggiare per portare a casa gli ottavi della Coppa dei Campioni. Dall’altra però l’Ajax è una squadra tosta, e non lascerà agli orobici il beneficio di passare al secondo posto. Sarà una partita apertissima, ma non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo quelle che sono le probabili formazioni del match.

Ajax-Atalanta probabili formazioni: le scelte degli allenatori

Qui Atalanta – Gli uomini di Gasperini scenderanno in campo con il classico 3-4-1-2: il trio difensivo sarà composto da Toloi, Romero e Djimsiti; chiavi del centrocampo al duo formato da De Roon e Freuler, fasce ad Hateboer e Gosens, attacco schierato attraverso il “trio delle meraviglie”: Gomez sulla trequarti a sostegno delle due punte Ilicic e Zapata.

Qui Ajax – Per quanto riguarda l’Ajax, 4-3-3 puntato ad attaccare la banda di Gasperini: Antony, Tadic e Promes in attacco, Alvarez, Klaassen e Gravenberch a comporre la linea mediana del campo. Retroguardia difensiva composta da Klaiber, Schuurs, Blind e Tagliafico.

Ajax-Atalanta probabili formazioni

Ajax (4-3-3): Onana; Klaiber, Schuurs, Blind, Tagliafico; Alvarez, Klaassen, Gravenberch; Antony, Tadic, Promes.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata