La partita decisiva di Amsterdam è distante solo 24 ore, e l’Atalanta continua a lavorare in quel di Zingonia. Ecco il programma odierno con seguente partenza per l’Olanda: tra certezze e lavori differenziati.

Il comunicato dell’Atalanta BC – La società nerazzurra recita: “È ripresa la preparazione questa mattina al Centro Bortolotti di Zingonia in vista dell’ultima partita della Fase a gironi nella UEFA Champions League 2020-2021 in programma mercoledì alle 18.55 ad Amsterdam contro l’Ajax. La squadra, dopo essere rientrata nella serata di domenica da Udine senza aver giocato per il rinvio della gara contro i bianconeri friulani, si è allenata al mattino a Zingonia: lavoro differenziato per Mojica e Pašalić. Martedì 8 dicembre, è in programma un altro allenamento mattutino al Centro Bortolotti e poi la partenza per l’Olanda”.

English version – “Preparation resumed this morning at Centro Bortolotti in Zingonia ahead of the last match of the group stage in the 2020-2021 UEFA Champions League scheduled for Wednesday at 18.55 in Amsterdam against Ajax. Atalanta, after returning from Udine on Sunday evening without having played for the postponement of the match against the Friulian bianconeri, trained in the morning in Zingonia: separate work for Mojica and Pašalić. Tomorrow, Tuesday 8 December, another morning training session is scheduled at the Bortolotti Center and then the departure for Holland”.