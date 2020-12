Champions League, Inter: ecco le combinazioni per qualificarsi agli ottavi

Con la vittoria di questa sera sul campo del Borussia Monchengladbach per 3-2 grazie alla rete di Darmian e alla doppietta di Lukaku, l’Inter si è rimessa in corsa prepotentemente per la qualificazione agli ottavi di finale, complice anche la clamorosa sconfitta per 2-0 del Real Madrid in Ucraina contro lo Shakhtar Donetsk.

La classifica del gruppo B vede al primo posto il Borussia M. con 8 punti, con la coppia Real Madrid e Shakhtar Donetsk che seguono a 7 e l’Inter a 5. L’ultima giornata che si disputerà mercoledì 9 dicembre alle ore 21 (in contemporanea) vedrà sfidarsi Inter-Shakhtar Donetsk e Real Madrid-Borussia M.

Inter: ecco le combinazioni per qualificarsi agli ottavi

I nerazzurri riusciranno a qualificarsi per gli ottavi di finale vincendo al Meazza contro lo Shakhtar e sperando che il match di Madrid non finisca in parità: se così fosse Lukaku e compagni terminerebbero al secondo posto sorpassando la squadra sconfitta perchè se a perdere fossero i blancos la classifica vedrebbe il Borussia M. a 11, l’Inter a 8 e il Real Madrid a 7, se invece fossero i tedeschi ad uscire sconfitti il Real vincerebbe il raggruppamento con 10 punti, Inter e Borussia con 8 (con la squadra di Antonio Conte seconda per gli scontri diretti, 3-3 e 3-2).

Purtroppo con un pareggio tra spagnoli e tedeschi l’Inter terminerebbe al terzo posto con relativa qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League, a causa degli scontri diretti contro la formazione di Zidane (sconfitte per 3-2 e 2-0): Borussia M. 9, Real Madrid e Inter 8. Ovviamente sempre dando per scontato la vittoria nerazzurra, che a questo punto non può sbagliare per il terzo anno di fila l’ultimo match di Champions League.