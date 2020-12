Champions League, Lazio: ecco le possibili avversarie degli ottavi di finale

Dopo il pareggio casalingo di ieri sera contro il Bruges per 2-2 che ha sancito la qualificazione della Lazio agli ottavi di finale di Champions League dopo venti anni, i biancocelesti questa sera hanno saputo ufficialmente tutte le sei possibili avversarie dell’urna di Ginevra, dove lunedì prossimo (ore 12) verrà effettuato il sorteggio degli ottavi di finale. Ricordiamo che la squadra di mister Simone Inzaghi non potrà essere accoppiata nè con la Juventus perchè sono vietati i derby tra club della stessa nazione, nè il Borussia Dortmund incontrata nel girone di qualificazione.

Le papabili squadre sono squadre sono proibitive a cominciare dai campioni d’Europa del Bayern Monaco, passando per le corazzate inglesi Liverpool e Manchester City, per poi proseguire con Psg e Real Madrid, quest’ultima probabilmente la più discontinua ma sempre molto pericolosa in campo europea e per finire con l’altra britannica, ovvero il Chelsea, che tra le sei è presumibilmente la meno forte, questo per far capire il grandissimo livello.

Ricordiamo che gli ottavi di finale si disputeranno il 16-17, 23-24 febbraio (l’andata) e il 9-10,16 e 17 marzo (il ritorno=.

Champions League, Lazio: i precedenti

Bayern Monaco: 1 pareggio

Chelsea: 2 vittorie, 1 pareggio, 2 sconfitte

Liverpool: 1 vittoria, 1 sconfitta

Manchester City: 1 sconfitta

Psg: nessun precedente

Real Madrid: 5 pareggi, 2 sconfitte