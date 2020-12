Champions League, PSG-Basaksehir sospesa per insulti razzisti

Clamoroso quello che sta accadendo al “Parc Des Princes” di Parigi, dove si sta giocando il match tra PSG e Basaksehir Istanbul valido per l’ultima giornata del gruppo H: il quarto uomo Sebastian Coltescu ha apostrofato con una frase razzista un componente della panchina turca, Pierre Webo, e le due squadre sono uscite dal campo per protesta.

PSG-Basaksehir sospesa: la situazione

Al 13′ l’episodio incriminato: un componente della panchina dell’Istanbul Basaksehir viene espulso, e il quarto uomo indica all’arbitro Pierre Webo dicendogli “the black guy”.

Webo impazzisce e l’intera panchina turca si scaglia contro Coltescu, trattenuti a stento anche dai membri della squadra parigina.

Il quarto uomo rumeno pare giustificarsi con “i said negru” che in rumeno vorrebbe dire “nero”, ma l’episodio resta: le due squadre si parlano e abbandonano il campo di gioco sul punteggio di 0-0 e il match è attualmente sospeso.

Per la prima volta in una competizione europea le squadre abbandonano il campo di gioco per un episodio di razzismo: comunque vada, il fatto è aberrante e ora sicuramente ci saranno delle conseguenze.

Psg-Basaksehir sospesa, AGGIORNAMENTO 21.53: Le squadre rientreranno in campo alle ore 22, il match ricomincerà e il quarto uomo Coltescu sarà sostituito dall’assistente VAR. Il Basaksehir ha annunciato che se dovesse rientrare in campo il quarto uomo, la squadra turca non sarà più parte del match.