Diretta TV in chiaro? Dove vedere Borussia Mönchengladbach Inter in tv e in streaming

Dove vedere Borussia Mönchengladbach Inter: verso il match

Quella contro il Borussia Mönchengladbach è una delle partite decisive per il proseguo della stagione dell’Inter. La squadra di Antonio Conte ha le speranze appese ad un filo per quanto riguarda il passaggio del turno di Champions, dopo un inizio per nulla positivo: si trova attualmente in fondo al girone con due soli punti. Per passare il turno i nerazzurri devono vincere le prossime due partite contro Borussia e Shaktar e sperare che il Real batta il Borussia all’ultimo turno. Un cammino europeo quasi compromesso, ma i nerazzurri dovranno aggrapparsi ad ogni risorsa collettiva e personale per portare a casa i tre punti e mantenere acceso il sogno qualificazione. All’andata, il 21 Ottobre, finì 2 a 2. Questa sera ci sarà il ritorno: una partita per nulla facile per i nerazzurri, considerando che i tedeschi si trovano attualmente al primo posto nel girone con 8 punti, mentre l’Inter si trova all’ultimo posto.

Dove vedere Borussia Mönchengladbach Inter: l’orario del match

La sfida tra Borussia ed Inter andrà in scena Martedì 1 Dicembre alle ore 21:00. Lo stadio che ospiterà il match sarà il Borussia Park. A dirigere l’incontro ci sarà l’olandese Danny Makkelie (colui che arbitrò l’ultima finale di Europa League, peraltro persa dai nerazzurri).

Diretta tv e streaming: ecco dove vedere Borussia Mönchengladbach Inter

La sfida di stasera verrà trasmessa da Sky. Inizialmente il match sarebbe dovuto essere trasmesso in chiaro su Canale 5, tuttavia con un cambio di programma la piattaforma Mediaset ha preferito trasmette il match tra Atalanta e Midtjylland. Dove vedere dunque la partita? Sui canali 201 e 252 (Sky Sport Uno) del decoder di Sky. La diretta streaming della partita sarà disponibile per gli abbonati attraverso l’app di Sky Go, accessibile da pc, smartphone e tablet. Inoltre il match sarà visibile anche su NowTv. E per chi non vuole perdersi le azioni salienti delle altre partite? Sul canale 205 di Sky (Sky Sport Collection) ci sarà la Diretta gol per non perdersi nessuna rete della partite che si disputeranno durante la serata.